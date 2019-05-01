Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируют синоптики в Алтайском крае на 1 мая – в этот день в регионе действует штормовое предупреждение.
"В восточных районах осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении алтайского ЦГМС.
Дневные температуры составят +4…+9 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.
В Барнауле в первой половине дня небольшие осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, отложение мокрого снега. Дневные температуры в краевой столице составят +5…+7 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров.
Комментарии