Россия решила отозвать посла в Беларуси Михаила Бабича

Посол России в Беларуси Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван со своей должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в комитете по делам СНГ нижней палаты парламента РФ.
Собеседник агентства также рассказал, что на этом посту дипломата может сменить сенатор Дмитрий Мезенцев.
Бабич был назначен послом России в Белоруссии в августе 2018 года. Президент республики Александр Лукашенко приветствовал данное решение, заявив, что оно будет способствовать развитию двусторонних отношений.
В апреле текущего года белорусский МИД обвинил Бабича в том, что он непосредственно причастен к постепенному разрушению отношений Москвы и Минска, отреагировав таким образом на слова посла по поводу стоимости строительства БелАЭС.
Ранее дипломат заявил, что Москва никогда не называла конечную стоимость проекта по строительству атомной электростанции. Таким образом, он опроверг утверждение Лукашенко о цене в $7 млрд вместо указанных в договоре $10 млрд.
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