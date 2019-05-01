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Зеленский объявил конкурс на должность своего советника

, ИА "Амител"
Условия участия в конкурсе он назвал очень простыми
Зеленский призвал потенциальных кандидатов присылать резюме / Фото: news247.com.ua

Зеленский призвал потенциальных кандидатов присылать резюме / Фото: news247.com.ua

Избранный президент Украины Владимир Зеленский решил найти себе советника при помощи открытого конкурса, объявив в своем Instagram о новой вакансии.

Во втором опубликованном видео Зеленский призвал потенциальных кандидатов присылать резюме. Условия участия в конкурсе он назвал очень простыми.

"Если ты знаешь минимум три языка — украинский, английский обязательно; если ты имеешь определенный опыт в сфере журналистики или публичной сфере; если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту", — сказал он как на украинском, так и на русском языке.

Во вторник, 30 апреля, ЦИК Украины официально объявила результаты президентских выборов, на которых Зеленский с отрывом в 50% обошел действующего главу государства Петра Порошенко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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