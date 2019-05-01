Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Беларуси

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Беларуси, сообщается во вторник, 30 апреля, на сайте Кремля.
Другим указом Путин освободил Михаила Бабича от должности посла РФ в Беларуси, занимавшего данный пост с 24 августа 2018 года.
Дмитрий Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова (Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I). В 2009 — 2012 годы — губернатор Иркутской области. С 2015 года — член Совфеда от Сахалинской области, с 2017 года — председатель комитета СФ по экономической политике.
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