Чешский инструмент MAIGRET сыграет концерт на Марсе, поскольку он будет находиться на борту российской посадочной платформы "Казачок", которая поможет марсоходу сесть на Красной планете, сообщает телеканал "360".
Инструмент в рамках эксперимента "Марсианский наземный электромагнитный инструмент" воспроизведет 11 аудиозаписей из составленного пользователями Сети трек-листа.
"Нам был необходим набор данных для проверки работоспособности инструмента. Вместо того, чтобы использовать для этого случайный набор волн, мы решили записать на чип набор коротких аудиоклипов и тем самым привлечь внимание публики к нашему проекту", — заявил научный руководитель проекта MAIGRET Ондрей Сантолик.
Как сообщает пресс-служба ИКИ РАН, аудио длительностью не более 30 секунд запишут в память модуля и летом 2020 года инструмент отправят на Марс. Своеобразный концерт (или радиоэфир) с Красной планеты будет транслироваться на Землю.
"Казачок" является частью проект под названием "ЭкзоМарс-2020". Его совместно реализуют Европейское космическое агентство и Роскосмос. В проекте участвуют зонд Trace Gas Orbiter (TGO) и марсоход "Розалинд Франклин. Последний оснащен научными приборами из России. Первый аппарат отправили на Марс еще в марте 2016 года с помощью российской ракеты "Протон", а второй — марсоход — сядет на поверхности Красной планеты при помощи специальной системы приземления "Казачок". Ее создали в НПО имени Лавочкина.
Комментарии