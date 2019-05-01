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Трек-лист для первого концерта на Марсе составили пользователи Сети

, ИА "Амител"
"Марсианский наземный электромагнитный инструмент" воспроизведет 11 аудиозаписей
Аудио длительностью не более 30 секунд запишут в память модуля / Фото: vildnex.artstation.com

Аудио длительностью не более 30 секунд запишут в память модуля / Фото: vildnex.artstation.com

Чешский инструмент MAIGRET сыграет концерт на Марсе, поскольку он будет находиться на борту российской посадочной платформы "Казачок", которая поможет марсоходу сесть на Красной планете, сообщает телеканал "360".

Инструмент в рамках эксперимента "Марсианский наземный электромагнитный инструмент" воспроизведет 11 аудиозаписей из составленного пользователями Сети трек-листа.

"Нам был необходим набор данных для проверки работоспособности инструмента. Вместо того, чтобы использовать для этого случайный набор волн, мы решили записать на чип набор коротких аудиоклипов и тем самым привлечь внимание публики к нашему проекту", — заявил научный руководитель проекта MAIGRET Ондрей Сантолик.

Как сообщает пресс-служба ИКИ РАН, аудио длительностью не более 30 секунд запишут в память модуля и летом 2020 года инструмент отправят на Марс. Своеобразный концерт (или радиоэфир) с Красной планеты будет транслироваться на Землю.

"Казачок" является частью проект под названием "ЭкзоМарс-2020". Его совместно реализуют Европейское космическое агентство и Роскосмос. В проекте участвуют зонд Trace Gas Orbiter (TGO) и марсоход "Розалинд Франклин. Последний оснащен научными приборами из России. Первый аппарат отправили на Марс еще в марте 2016 года с помощью российской ракеты "Протон", а второй — марсоход — сядет на поверхности Красной планеты при помощи специальной системы приземления "Казачок". Ее создали в НПО имени Лавочкина.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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