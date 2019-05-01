В Барнауле из-за непогоды может измениться праздничная программа на 1 мая — по прогнозам синоптиков в городе ожидается настоящий шторм с ураганным ветром, дождем со снегом и грозы, сообщает ГТРК "Алтай".

Намеченный на 1 мая праздник уже отменили в "Солнечном ветре", где решили собрать гостей 4 мая.

В парке "Арлекино" сообщили, что могут передвинуть сроки открытия с 1 на 5 мая.

В "Лесной сказке" окончательное решение примут в среду утром, 1 мая, ориентируясь на погодные условия.

Старейший городской парк "Центральный" праздничную программу пока не отменил, но вероятность такая есть.

Как рассказал замруководителя комитета по культуре администрации Барнаула Лев Ночевной, праздничная программа в парке "Центральный" должна состояться 1 мая в 12.00.

"Пока предполагается, что все запланированные мероприятия состоятся, ничего не отменяется — несмотря на погодные условия. Но окончательное решение по данному вопросу будет принято завтра, ориентировочно в 11 часов. Парк "Эдельвейс" не уведомлял о том, что у них 1 мая пройдет открытие сезона, а "Барнаульская крепость" работает круглогодично, поэтому у них тоже не планировались массовые мероприятия", — отметил Ночевной.

Синоптики передают на 1 мая штормовой прогноз. В крае и Барнауле ожидаются осадки в виде дождя и снега, грозы, гололедные явления, ветер до 18 метров в секунду.