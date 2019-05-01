Пользователи Сети бурно отреагировали на отрывок из знаменитого мультфильма "Том и Джерри", обработанный в формате 60 кадров секунду, в то время как привычные версии имеют 24 кадра, сообщает телеканал "360".

В кинематографе формат 60 FPS (частота кадров в секунду) предпочитают не использовать и следуют давно придуманному правилу о 24 кадрах. Есть мнение, что 60 FPS не подходит для кино, потому что этот формат делает изображение слишком резким и неестественно живым, из-за чего теряется некая магия кино, которая достигается за счет более медленного кадра.

На ресурсе Reddit многим пользователям не понравилась такая версия мультфильма: "Спасибо. Я ненавижу это", "Это выглядит так неправильно", "Это смотрится неправильно, потому что это неправильно".

Другой человек объяснил свои отрицательные эмоции от просмотренного тем, что анимация при такой скорости выглядела неестественно. Некоторые попытались объяснить это тем, что первоначально создатели не сделали 60 кадров, "поэтому заметна разница между начальным вариантом и улучшенной версией, поэтому это так плохо смотрится".

Пользователи Рунета также не были в восторге от увиденного. "Настоящее кино — 24 кадра в секунду. Только тогда появляется та самая вкусная и киношная картинка. А тут — документалистика какая-то", — высказался один из недовольных на портале Pikabu.

Другой комментатор и вовсе считает, что человеческий глаз не может распознать 60 кадров в секунду, поэтому ничего особенного в перезалитом "Томе и Джерри" зрители не заметят. Якобы мелькание кадров может быть сколь угодно быстрым, но ситуацию никак не меняет. "Кадр распознается и обрабатывается, после чего глаз перезаряжается", — написал один из комментаторов.