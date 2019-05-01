Работы по возведению крупного ясли-сада продолжаются в Новоалтайске, сообщает "Алтайская правда".
Предполагается, что двухэтажное здание будет вмещать одновременно до 280 детей. На его возведение выделено в общей сложности 239 млн рублей.
Строительство стартовало в декабре 2018 года. За пять месяцев залили фундамент и сделали техподполье.
В настоящее время ведется выполнение кирпичной кладки и монтаж перекрытия стен первого и второго этажей.
Примечательно, что рядом будут строить и школу на 550 учеников. Уже объявлен тендер, чтобы выбрать подрядчика.
Напомним, в этом году в Алтайском крае запланирована организация 2,5 тысяч дополнительных мест в детских садах, в том числе 1,1 тысячи – для детей до трех лет.
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