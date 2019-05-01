Жители барнаульского двухэтажного дома №37 на улице Малахова третий год живут в аварийном доме, сообщил Amic.ru активист "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг.

Еще в 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако расселение жильцов ввиду недостаточности средств не происходит.

Между тем жильцы опасаются, что разрушающееся жилье придавит кого-нибудь из жильцов, тем более обрушения частей конструкции уже случались, утверждают владельцы злополучных квартир.

Система канализации сгнила, стены рушатся, перестали работать розетки и выключатели, а грибок и неприятный запах от застоявшихся в подвале стоков не дает покоя жильцам, но решения о предоставлении альтернативного жилья нет по сей день.

"Куда мы не обращались, все говорят одно: денег на расселение нет, а ремонтировать подлежащий под снос дом не имеет смысла, – рассказал владелец одной из квартир. – Во многих квартирах проживают маленькие дети, и мы боимся, что с потолка что-то рухнет. Уже были такие моменты, хорошо, что никого не зацепило ".

В связи с этим общественная организация обратилась в прокуратуру Октябрьского района города, пожаловавшись на то, что администрация не расселяет жильцов из угрожающих жизни условий.

Ведомство не оставило без внимания жалобу и внесла представление мэрии за неисполнение судебного решения.

Кроме того, предупредили и управляющую компанию за то, что не исполняет свои обязанности по обеспечению безопасности жильцов и ремонту обслуживаемого здания.