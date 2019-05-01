Сезон экскурсий в краевой столице стартовал 26 апреля мероприятием, приуроченным к приближающемуся Дню Победы – "Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны".
Разнообразные экскурсии для жителей и гостей города будут проходить три раза в неделю – по средам, четвергам и субботам.
Так, сегодня, 1 мая в 19:00 начнется "Pharmacy… – из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае.
Маршрут начинается у здания Горной аптеки и проходит вдоль основных памятников архитектуры в историческом центре города.
Участникам раскроют основные этапы развития медицины и аптечного дела на Алтае, начиная с основания первой аптеки города и ботанического сада.
Также расскажут историю Горного госпиталя, знакомя экскурсантов с именами первых медиков на Алтае.
С графиком и контактами для участия в майских пешеходных экскурсиях по городу можно ознакомиться на официальном сайте Барнаула.
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