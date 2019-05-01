Огнеборцы продемонстрировали собравшимся пожарную технику и ее возможности / Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
30 апреля в России отметили 370-летие Пожарной охраны России. В преддверии юбилея сотрудники ГУ МЧС России по Республике Алтай провели торжественное мероприятие для горожан.
В частности они продемонстрировали собравшимся пожарную технику и ее возможности: от далекого прошлого и до современности.
Гвоздем праздничной программы стало тушение пожара с помощью конно-бочечного хода 1649 года. Его воссоздавали специально для праздника.
"Материалы – схемы, чертежи искали в интернете. Самое сложное было изготовить деревянные колеса, – рассказывает начальник ПСЧ №6 села Турочак Вячеслав Ярцев. – Трижды переделывали телегу, с бочкой повозились, ремесло практически утеряно".
По его словам, пожарный насос для такого случая позаимствовали из музея. Правда, его пришлось отремонтировать.
После успешного тушения пожара конно-бочечный ход планируется сделать экспонатом в пожарно-спасательной части №6, чтобы все желающие могли ознакомиться с ним и историей пожарной охраны.
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