Сегодня, 1 мая, в 34 населенных пунктах Алтайского края пройдет 51 праздничное мероприятие в честь Дня труда, сообщили Amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Для обеспечения охраны порядка по поручению руководителя ведомства генерал-майора полиции Андрея Подоляна в места массовых народных гуляний направлены 577 сотрудников полиции.
Главная их задача – обеспечить безопасность участников и гостей праздничных торжеств.
Региональное управление МВД России информирует граждан, что обо всех правонарушениях можно сообщать по телефону доверия 128. Звонки принимаются круглосуточно.
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