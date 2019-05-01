В ходе пресс-конференции руководитель ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян рассказал журналистам о резком росте количества случаев дистанционных мошенничеств.
По его словам, с начала 2019 года таких преступлений зафиксировано почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2018-го.
При этом в большинстве случаев злоумышленники находятся в других регионах РФ, что затрудняет процесс расследования.
Полицейским для раскрытия таких случаев часто приходится отправляться в командировки в различные части России, где они работают вместе с местными коллегами.
Несмотря на все сложности, в среднем каждое третье такое преступление раскрывается, подчеркнул Подолян.
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