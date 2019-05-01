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Не будьте скотом: КПРФ провела в Барнауле митинг с традиционными призывами

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Представители партии призвали народ объединяться для борьбы за свои права

Митинг КПРФ на 1 Мая в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Традиционное шествие и митинг в часть Первомая провели алтайские коммунисты рано утром в среду, 1 мая. Это единственная партия, которая провела самостоятельное протестное мероприятие. Уложились в 20-минутное шествие и 20-минутный митинг. Корреспондент и фотограф портала Amic.ru посмотрели и послушали, к чему призывали представители компартии.

А призывы были традиционными. Проблемы низких заработных плат, пенсий и повышение пенсионного возраста, ухудшение жизни население КПРФ поднимает на каждом своем таком мероприятии. Впрочем, делает это вполне себе под запрос населения, которое действительно живет неблагополучно.

Отметим также, что от депутатского корпуса края от КПРФ выступала только Мария Прусакова – лидер алтайских коммунистов. Очевидно, что из-за политических распрей в партии и фракции КПРФ в краевом парламенте, которая поделена на два лагеря, в партии дефицит спикеров от представительной власти. Зато спикеров из муниципалитетов хватает.

Но вернемся к выступлениям, коротким и лаконичным.

Мария Прусакова в очередной раз обвинила партию "Единая Россия" в повышении пенсионного возраста, росте налогов, увеличении цен, росте безработицы, из-за чего некогда праздник 1 Мая стал Днем борьбы за права трудящихся. И сегодня, по ее словам, в авангарде борьбы стоит левое движение. Она и все остальные выступавшие призвали объединяться вокруг КПРФ.

"Несколько десятилетий нашу страну грабят все, кому не лень. Сдаваться они не собираются, пока наши дети не останутся у пустой дырки в земле, и то это земля нашим детям принадлежать не будет. Они (капиталисты, – прим. ред.) продадут все, а сами свалят за границу. Надо объявлять свою гражданскую позицию, надо выходить на митинги, ходить на выборы, быть в избирательных комиссиях. Давайте не будем скотом, давайте будем людьми", – эмоционально призвал Евгений Березовский, представить движения "За новый социализм".

Депутат Первомайского района Татьяна Пепеляева заявила, что власть считает себя главной, хотя главный – народ.

А представитель всероссийского женского союза "Надежда России" Людмила Астахова считает, что в России идет повальная дискриминация женщин, которым и в XXI веке приходится топить печь дровами, носить воду из колодца и варить еду для скота.

"Зато президент кормит нас нанотехнологиями", – добавила она.

Коммунистка из Новоалтайска Светлана Леонтьева "прошлась катком" по мусорной реформе:

"Это наглый грабеж, нам надо платить в пять раз больше за воздух. Это не мусорная реформа, это диктатура (...). Это борьба не за чистоту, а за сбор денег. Нет площадок, нет раздельного сбора, но есть те, кто собирает деньги", – сказала она.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.05.2019 11:48
Петро

Молодцы!!! Респект Коммунистической партии!

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