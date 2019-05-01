ФКУ Упрдор "Алтай" предупреждает участников дорожного движения о мероприятиях на трассах А-322 (Барнаул – Рубцовск – Казахстан) и Р-256 "Чуйский тракт" на территории Алтайского края и Республики Алтай.
Федеральные дорожники ведут восстановление дорожного покрытия после зимы, уборку мусора вдоль дорог, а также очистку барьерного ограждения и дорожных знаков, остановочных павильонов, опор мостов и путепроводов.
В перечень запланированных действий также входит замена и восстановление сигнальных столбиков, очистка и окраска перил.
Большое внимание уделено трещинам, которые образовались в результате температурных перепадов – их заливают специальным материалом, предотвращающим развитие дефектов.
Кроме того, ведется обновление дорожной разметки. Для этого используется краска с примесями, обеспечивающими ей хорошее светоотражение в темное время суток.
ФКУ Упрдор "Алтай" приносит извинения водителям за временные неудобства. Для получения справок о федеральных дорогах можно звонить по тел.: 8 (3852) 63-14-59.
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