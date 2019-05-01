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Бороться за выживание: профсоюзы провели массовый митинг в центре Барнаула 1 мая

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Несмотря на погоду, на мероприятие пришло около тысячи человек
Первомайский митинг профсоюзов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Первомайский митинг профсоюзов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Померзнуть за права трудящихся пришлось представителям алтайских профсоюзов, партиям "Единая Россия" и ЛДПР на традиционном проблемно-праздничном митинге в честь 1 Мая. Акция протеста против недостойной зарплаты и условий труда прошла в центре Барнаула на площади Сахарова утром в среду. Организаторы сообщают о присутствии 1,5 тысяч участников, мы оцениваем толпу в тысячу человек. Кто и к чему призывал, послушал корреспондент портала Amic.ru.

Началось мероприятие с шествия от Дома союзов по проспекту Ленина. Несмотря на то, что к финалу шествия некоторые демонстранты, замерзнув на ледяном ветру, покинули колонну и поспешили греться и по своим делам, до митинга дошло около тысячи человек. В толпе виднелись флаги профсоюзов, "Единой России" и удачно вставшей прямо по центру ЛДПР. Хороший ход, ведь собрать по отдельности народ в выходной, причем такой холодный, крайне сложно. Хотя у КПРФ это отчасти получилось.

А вот депутатов краевого парламента, вопреки заявлению руководства АКЗС, на митинге почти не было. Мы встретили там только выступавшего со сцены спикера АКЗС Александра Романенко, депутата и главу единороссовского штаба Дениса Голобородько и выступавшую со сцены главу ЛДПР Евгению Боровикову. Массовый субботник в "Изумрудном" 20 апреля, куда лично приходил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, народным избранникам был куда интереснее.

Об этом читайте тут: Субботник "века": как чиновники, депутаты и общественники "Изумрудный" чистили

"В то время, когда жизнь большинства граждан в нашей стране не улучшается, а правительство продолжает проводить политику затягивания поясов и налогового прессинга, мы должны сказать решительное "нет" росту налогов и цен. Когда нет должных мер по стимулированию экономического роста, обеспечению социальных гарантий, мы должны сказать "да" росту заработной платы и пенсий. И не просто сказать, а активно бороться", – сказал председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Абдуллаев.

Председатель алтайского союза профсоюзов Иван Панов отметил, что в Алтайском крае зарплаты одни из самых низких в России. Он политкорректно напомнил, что профсоюзы выступают исключительно за конструктивный диалог с властью и работодателями. 

"Сегодня тонкий слой богатых становится еще богаче, а большинству населения приходится бороться за выживание. Мы будем и дальше отстаивать свои права и не позволим, чтобы наемные работники превращались в бесправный инструмент получения сверхприбыли", – добавил Панов.

Спикер АКЗС, главный алтайский единоросс Александр Романенко призвал присутствующих трудиться на благо развития региона и страны и заверил, что краевые власти готовы искать пути выполнения требований, которые выдвигают трудящиеся и профсоюзы. Но так нужный рост экономики можно получить только общими усилиями, добавил он.

Любопытно, что на митинге впервые выступала глава алтайской ЛДПР, депутат АКЗС Евгения Боровикова.

"Пока власть отчитывается о новых инвестициях, наш край по-прежнему плетется в хвосте рейтингов по заработной плате. За три года у нас минус 43 тысячи человек. Народ массово эвакуируется из региона. Люди устали от того, что власть сидит в кабинетах, ничего не видит, ничего не слышит", – сказала она и призвала оптимизировать не социальных бюджетников, а чиновников.

Выступали в этот день представители сферы образования, промышленности, студенчества. От краевой администрации на мероприятии были заместитель председателя правительства Виталий Снесарь и начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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