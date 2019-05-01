"Моментальная карма" – так назвали в паблике Barnaul 22 провал автомобиля в открытый люк очевидцы произошедшего.
Инцидент произошел на проспекте Строителей в районе ТРЦ "Галактика".
По словам очевидцев, мужчина выехал на обочину, чтобы в дальнейшем вклиниться в транспортный поток.
Однако такой маневр не увенчался успехом, потому что там оказался незакрытый канализационный люк.
В результате автолюбитель не только потерял время на оформление ДТП, но и повредил машину.
Правда, комментаторы уверены, что он может попытаться взыскать ущерб с лиц, ответственных за открытый люк.
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