Полицейские совместно с сотрудниками МЧС будут обеспечивать соблюдение пожарной безопасности в лесах Алтайского края, сообщили Amic.ru в пресс-службе регионального управления МВД России.
Так как в регионе действует особый пожарный режим, посещение лесов в целях досуга запрещено.
Контролировать соблюдение законодательства будут в том числе и полицейские. Они займутся выявлением нарушителей и составлением в отношении них административных протоколов.
По ч. 3 ст. 8.32 КоАП ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима") физическим лицам будет грозить от 4 тысяч до 5 тысяч рублей штрафа, должностным – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Все случаи возникновения пожаров будут расследоваться. Виновников будут выявлять и наказывать.
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