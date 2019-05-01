В Новосибирске продолжают появляться все новые кадры с последствиями урагана, прошедшего накануне.
Так, новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" выложила в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором видно, как ветром сносит крышу на причале Речного вокзала в Октябрьском районе города.
Металлоконструкция, пролетев несколько метров, приземлилась на парковку и стоящие там автомобили.
Также ею был накрыт не успевший убежать местный житель. К счастью, обошлось без серьезных травм, сообщают подписчики.
Стоит отметить, что это не единственное разрушение, причиненное ураганным ветром. Так, например, на улице Большевистской из-за порыва ветра на трассу упало дерево.
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