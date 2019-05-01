Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "112 Украина" извинился за видеоряд в передаче "ЧистоNews", которую он вел, сообщает РИА Новости.
Речь зашла о кадре, на котором видно, как плачет глава Чечни Рамзан Кадыров после молитвы.
Зеленский заявил, что непричастен к попаданию этого кадра на телеэкраны, так как не он занимался подборкой видеоряда.
Тем не менее, он принес извинения, так как считает, что религия – это "болезненная тема" и "некрасиво" задевать кого-либо на этой почве.
"Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения", — заявил шоумен и политик.
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