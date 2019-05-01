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Праздник "Цветение маральника – 2019" на Алтае открылся в снегопад

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Впервые торжество по случаю открытия летнего туристического сезона стартует в такую погоду

Традиционный праздник "Цветение маральника" стартовал в Алтайском крае / Фото: Анна Маковеева

1 мая на "Бирюзовой Катуни" стартовал традиционный праздник "Цветение маральника", который открывает туристический сезон в Алтайском крае, передает корреспондент amic.ru с места событий.

Торжество началось несмотря на пролетающий снег. Впервые открытие летнего турсезона проходит в такую погоду, отмечают участники.

Туристы, прибывшие со стороны Чемала, говорят, что в Узнезе снежный покров. По их словам, цветущий маральник на фоне снега выглядит особенно эффектно. Даже несмотря на непогоду из тех, кто заранее купил тур, никто не отказался от поездки.

Организована доставка из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска, Камня-на-Оби, Павловска, Новосибирска, Омска, Томска. Более 30 автобусов (в том числе около 20 автобусов большой вместимости). Впервые отдыхающие приехали из Сузуна (Новосибирская область).

На празднике много туристов. На трассе забиты парковки перед кафе, очереди в туалеты и столовые. Тем не менее, недовольных нет, все улыбаются. На трассе плотное движение.

Впервые Республика Алтай участвует в празднике. На площадке разместилась их юрта, где продают сувениры и блюда местной кухни.

На праздник прибыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он принял участие в торжественном пуске газа на базе "Подгорица".

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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