1 мая вступили в силу изменения в ГОСТ, уменьшающие минимальный размер дорожных знаков, сообщает РИА Новости. Прямоугольные знаки теперь могут иметь размеры от 40x40 см (ранее 60x60 см).

Их будут ставить на улицах, где невысокая скорость движения транспорта, в центре города и кварталах исторической застройки.

Кроме того, появятся новые дорожные знаки: "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные: например, "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов".

Напомним, авторы предложения уменьшения дорожных знаков настаивали на том, что внесение соответствующих изменений в ГОСТ позволит решить сразу несколько проблем.

Во-первых, это улучшит внешний облик городов. Во-вторых, сделает лучший обзор пешеходам. В-третьих, позволит сэкономить около 40% средств от стоимости установки и обслуживания дорожных знаков.

Противники нововведения указывали на то, что на большой скорости водитель может не разглядеть знаки. Сторонники наоборот отмечают, что эксперимент не выявил всплеска аварийности в местах установки небольших знаков.

Так, на дорогах появятся знаки "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные: например, "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов".