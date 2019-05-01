Кемеровская пекарня "Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых", прославившаяся отказом пускать геев в свое заведение, объявила о закрытии магазина, сообщает РИА "Новости".
После появления в заведении таблички, где в нецензурной форме говорилось о запрете на вход для людей нетрадиционной ориентации, в предприятие нагрянула проверка надзорных органов.
По ее результатам выявили многочисленные нарушения. В числе претензий были отсутствие канализации и центрального водоснабжения.
И вот теперь появилась информация о временной приостановке деятельности.
"Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов", – объявил Антон Ипатов.
По его словам, это не связано с качеством продукции и предложил доставлять ее клиентам на дом.
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