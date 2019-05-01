Актер Виктор Сухоруков рассказал телеканалу "Звезда" о причине отмены спектаклей с его участием.

"Я просто на больничном сижу, выздоравливаю – физкультура, мази", – пояснил народный артист России, уточнив, что у него вывих руки.

По его словам, поклонникам не стоит беспокоиться, так как он уже идет на поправку.

"Пожалуйста, не думайте ничего плохого и печального о Сухорукове, у меня все прекрасно, – обратился к публике актер. – А почему отменили спектакли, потому что у меня нет второго состава".

Напомним, 4 апреля показ спектакля "Встречайте, мы уходим" в театре имени Моссовета пришлось прервать из-за травмы Виктора Сухорукова.

Актер, предположительно, повредил руку после прыжка через ковер, который по сценарию должен был расстелиться перед ним.

Трюк не удался из-за того, что народный артист России споткнулся и к тому же неудачно приземлился при падении.

Он сразу же сказал коллегам, что это перелом или сильный вывих и занавес опустили.