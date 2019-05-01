40-летний нападающий Павел Дацюк в своем "Твиттере" объявил об уходе из хоккейного клуба СКА.
"Подошел к концу петербургский этап моей карьеры, – написал Дацюк. – Это были запоминающиеся годы".
Он тепло попрощался с болельщиками из Санкт-Петербурга, которые неизменно горячо поддерживали команду как на родной арене, так и в других городах. Также хоккеист выразил слова благодарности всем тренерам и партнерам по команде.
Павел Дацюк родился в Свердловске 20 июля 1978 года. Чемпион Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира (2012), двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), чемпион России (2005), обладатель Кубка Гагарина (2017).
С 2001 года выступал за клуб НХЛ "Детройт Ред Уингз", где был капитаном. Входил в пятерку самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ. Также Дацюк является четырехкратным обладателем "Леди Бинг Трофи".
Этот трофей ежегодно присуждается игроку, который показывает образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. Помимо этого, он является трехкратным обладателем "Фрэнк Дж. Селки Трофи" (награда лучшему нападающему оборонительного плана).
Трижды участвовал в Матчах всех звезд НХЛ: в 2004, 2008 и 2012 годах. Включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.
Единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.
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