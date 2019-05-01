За 2018 год из России эмигрировали семь тысяч долларовых миллионеров, сообщает lenta.ru со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании.
Это второй в мире результат. Больше богачей покинули только Китай – 15 тысяч. Третье место занимает Индия с пятью тысячами эмигрантов.
Пятерку замкнули Турция и Франция, откуда уехали четыре тысячи и три тысячи долларовых миллионеров соответственно.
Больше всего из таких людей выбрали для переезда на постоянное место жительство Австралию (12 тысяч человек), США (10 тысяч) и Канаду (4 тысячи).
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