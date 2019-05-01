Умер бывший президент Союза строителей Алтайского края

Во вторник, 30 апреля, на 69-м году жизни умер Михаил Фокин – бывший депутат АКЗС, президент Союза строителей Алтайского края, СРО "Алтайские строители", Союза строителей Сибири и одного из крупнейших строительных предприятий края "Алтайкоксохимстрой". Об этом сообщили Amic.ru в Союзе строителей Алтайского края.
Проститься с умершим родственники, друзья и коллеги могут 4 мая в Барнауле. Церемония пройдет с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале по адресу ул. Аносова, 8.
Михаил Гаврилович Фокин родился 16 августа 1950 года в Петропавловском районе. Получил образование в Новосибирском инженерно-строительном институте, а затем и в высшей партийной школе того же города. С 1972 года работал мастером участка в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Затем трудился прорабом, старшим прорабом и секретарем парткома стройки Алтайского коксохимического завода. Высшие руководящие должности занимал с 1987 года, когда стал управляющим трестом "Алтайкоксохимстроя", с 1990 года – генеральным директором одноименного ООО. Несколько раз становился депутатом АКЗС от партии "Единая Россия".
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