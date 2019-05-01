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Новосибирец умер в гараже после ссоры с женой

, ИА "Амител"
Мужчина скончался от отравления угарным газом
Сотрудники МАСС разблокировали дверь гаражного бокса, но было уже поздно / Фото: vk.com/mass54

Сотрудники МАСС разблокировали дверь гаражного бокса, но было уже поздно / Фото: vk.com/mass54

Житель Новосибирска умер 30 апреля в собственном гараже после ссоры с женой, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба города.

Женщина, заметила, что ворота гаража заперты, двигатель машины работает, а муж на стук не откликается.

Не видя другой возможности отпереть ворота, она вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники МАСС разблокировали дверь гаражного бокса, но было уже поздно – 35-летний владелец транспорта был мертв.

По предварительной информации, он погиб от отравления угарным газом.

Спасатели напоминают населению, что смертельно опасно заводить автомобиль в замкнутом помещении. Прогрев двигателя следует осуществлять на открытом воздухе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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