Житель Новосибирска умер 30 апреля в собственном гараже после ссоры с женой, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба города.
Женщина, заметила, что ворота гаража заперты, двигатель машины работает, а муж на стук не откликается.
Не видя другой возможности отпереть ворота, она вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники МАСС разблокировали дверь гаражного бокса, но было уже поздно – 35-летний владелец транспорта был мертв.
По предварительной информации, он погиб от отравления угарным газом.
Спасатели напоминают населению, что смертельно опасно заводить автомобиль в замкнутом помещении. Прогрев двигателя следует осуществлять на открытом воздухе.
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