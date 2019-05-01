Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для отдельных категорий иностранцев, в том числе и некоторых украинцев, сообщает lenta.ru.
Согласно документу, на получение паспорта гражданина РФ могут рассчитывать граждане Украины, родившиеся или жившие в Крыму и Севастополе, но уехавшие из него до марта 2014 года.
Также на него могут рассчитывать украинцы и лица без гражданства, у которых есть разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство либо статус беженца.
Кроме того, российский паспорт по упрощенной схеме могут получить участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.
Российское гражданство также могут получить граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и бывшие гражданами СССР.
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