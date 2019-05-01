Лондонский суд вынес приговор по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который обвинялся в нарушении условий освобождения под залог, сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Австралиец признан виновным и приговорен к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Вынося вердикт, судья сказала, что "Ассанж стоил налогоплательщикам 16 млн фунтов стерлингов", а его нарушение "выходит за рамки самых серьезных из предъявленных ему обвинений".

Напомним, Ассанж был задержан 11 апреля 2019 года на территории посольства Эквадора в Великобритании, после того как лишился гражданства и дипломатической защиты страны.

Основанием для ареста послужило решение британского суда. Джулиан Ассанж нарушил условия освобождения под залог: основатель WikiLeaks не явился на заседание в 2012 году, теперь ему грозит 1 год тюрьмы.

Джулиан Пол Ассанж – журналист, телеведущий и программист из Австралии, более известный как основатель международной организации WikiLeaks, которая публикует сверхсекретную информацию, полученную в результате утечек: материалы о шпионских скандалах, военных преступлениях, коррупции во властных структурах и тайнах дипломатии.

Среди первых документов, опубликованных WikiLeaks, – сведения о расходах на войну в Афганистане, засекреченные "дневники афганской войны", кадры, снятые во время багдадского авиаудара, ставшего причиной гибели журналистов Reuters, материалы о содержании заключенных в американской тюрьме Гуантанамо и т. п.