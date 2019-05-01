Местные жители поставили в яму деревце, повязав на ветви разноцветные ленточки / Фото: izvestiy-kamen.ru
Кадры провала автомобиля скорой помощи в Камне-на-Оби поступили в газету "Каменские известия".
Инцидент случился на улице Ворошилова. Земля провалилась под колесами специализированного транспорта.
На фотографии видно, что машина "села" основательно и быстро своими силами ее оттуда вытащить не получится.
После того, как неудачливый водитель все-таки уехал с этого злополучного участка, местные жители поставили в яму деревце, повязав на ветви разноцветные ленточки. Так ее будет лучше видно в темное время суток.
Люди опасаются, что пострадать от падения в яму могут не только автомобили, но и люди. К тому же она достаточно глубокая, чтобы получить серьезную травму – около полутора метров. В диаметре же она и вовсе почти два метра.
Местное население предполагает, что такой обвал земли мог произойти в результате подмыва почвы при аварии на водопроводе, которую устранили еще зимой.
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