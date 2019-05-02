Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в закрытом барнаульском поселке на Змеиногорском тракте за 11,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Охраняемый поселок с детскими площадками и зоной для барбекю в сосновом лесу. В квартире два санузла, гардеробная комната", – отмечает автор объявления.
В жилье, которое находится в кирпичной восьмиэтажке, выполнен качественный ремонт.
В каждой комнате установлен кондиционер и автоматическая система притока свежего воздуха с фильтром очистки.
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