70-летний житель Рубцовска совершил убийство собственной молодой жены, после чего покончил с собой, сообщает газета "Местное время".
Трагедия разыгралась во вторник, 30 апреля, в одной из квартир на улице Красной. По информации издания, пенсионер перерезал горло своей 30-летней супруге, после чего нарядил труп в свадебное платье и положил на кровать.
Затем он предпринял попытку суицида и позвонил в полицию. Когда правоохранители прибыли, предполагаемый убийца был еще живой. Его доставили в больницу, но все усилия медиков были тщетны – пожилой мужчина скончался.
По словам соседей, горожанин сильно ревновал молодую супругу, которая была младше его на 40 лет. У них осталась девятилетняя дочь.
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