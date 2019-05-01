На фотографиях видно, что как минимум две машины едва ли подлежат восстановлению / Фото: vk.com/mass54
Массовая авария по вине пьяного водителя случилась в Дзержинском районе Новосибирска сегодня, 1 мая, сообщает Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
По словам очевидцев, неадекватный автомобилист на полной скорости протаранил стоящие перед светофором машины на улице Кошурникова.
"В момент аварии стояли рядом, скорость была не менее сотни, после удара машины прилично подбросило вверх, грохот стоял, будто Тонар врезался — осколки летели на много метров", — рассказал очевидец.
В результате повреждены пять машин: Honda, Lexus, Toyota Corsa, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2107. На фотографиях видно, что как минимум две из них едва ли подлежат восстановлению.
От удара ВАЗ-2114 отбросило на ограждение и тротуар. По счастливой случайности ДТП обошлось без жертв. Нетрезвого водителя до прибытия сотрудников полиции удерживали неравнодушные граждане.
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