Сегодня, 1 мая, президент России Владимир Путин подписал так называемый закон о суверенном Рунете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Основные нормы закона вступят в силу уже в ноябре текущего года. Исключение составляют положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые, как ожидается, заработают с 1 января 2021 года.
Авторами данного документа выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Инициаторы законопроекта заявляли, что документ призван защитить устойчивость интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальной работы из-за рубежа.
Проект закона предполагает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью, который обеспечит доступность услуг связи в России при возникновении экстраординарных ситуаций. Также в центре будут координировать усилия операторов связи в таких случаях.
Кроме того, информацию государственных органов и госпредприятий в интернете защитят дополнительным шифрованием. Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие данного проекта.
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