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Алсу отказалась объявлять оценки жюри на Евровидении

, ИА "Амител"
У певицы запланировано выступление на этот день
После рождения третьего ребенка поп-исполнительница не может себе позволить ночные съемки / Фото: pipla.ru

После рождения третьего ребенка поп-исполнительница не может себе позволить ночные съемки / Фото: pipla.ru

Известная певица Алсу отказалась от предложения объявлять оценки российского жюри на Евровидении, сообщает "Комсомольская правда".

По информации издания, это произошло еще до того, как случилась скандальная победа ее дочери на шоу "Голос. Дети".

Причиной отказа было то, что после рождения третьего ребенка поп-исполнительница не может себе позволить ночные съемки.

Кроме того, на этот день у Алсу было запланировано выступление в одной из стран СНГ.

Напомним, ранее появилась информация, что певица отправится на Евровидение-2019, чтобы быть голосом российского жюри на музыкальном конкурсе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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2.05.2019 08:30
- гость -

Дед Филипчук сможет

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