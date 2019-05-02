Известная певица Алсу отказалась от предложения объявлять оценки российского жюри на Евровидении, сообщает "Комсомольская правда".
По информации издания, это произошло еще до того, как случилась скандальная победа ее дочери на шоу "Голос. Дети".
Причиной отказа было то, что после рождения третьего ребенка поп-исполнительница не может себе позволить ночные съемки.
Кроме того, на этот день у Алсу было запланировано выступление в одной из стран СНГ.
Напомним, ранее появилась информация, что певица отправится на Евровидение-2019, чтобы быть голосом российского жюри на музыкальном конкурсе.
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