Новосибирскую школьницу высадили из автобуса за то, что она забыла деньги и транспортную карту, даже не смотря на разыгрывавшуюся бурю, сообщает НГС.

По словам матери, у 8-летней дочери есть транспортная карта, с которой она после школы садится в автобус маршрута №95 и добирается до дома.

Но 30 апреля девочка, видимо, где-то выронила электронный проездной. А денег, как назло, именно в этот день с собой не было.

Когда к ней подошла кондуктор, школьница поняла, что транспортная карта куда-то пропала, а расплачиваться нечем, о чем она и сказала женщине.

В ответ та высадила ее из автобуса. А на улице уже началась буря – та самая, что сорвала крышу и уронила дерево.

Юная сибирячка позвонила матери и сообщила о том, что добираться до дома ей придется пешком.

Женщина, переживая за дочку, бросила все свои дела и поехала ее встречать. К счастью, с девочкой ничего плохого не случилось.

Теперь жительница Новосибирска намерена добиваться увольнения кондуктора, из-за которого ее дочь подверглась опасности.

Директор компании, организующей пассажироперевозки по маршруту №95, ответил журналистам, что сейчас ведутся поиски того самого кондуктора, которые осложняются большим количеством автобусов на рейсе.

"У нас издан приказ детей не высаживать вообще. Все кондукторы с этим ознакомлены. Вплоть до увольнения", – заверил собеседник издания.