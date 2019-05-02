На сайт Downdetector поступает информация о массовых жалобах пользователей на сбой в работе приложения социальной сети Instagram, сообщает РИА "Новости".
Проблема зафиксирована 1 мая приблизительно в 20:00 по московскому времени.
В частности сбой ощутили на себе жители Великобритании, Испании, Италии, Португалии, США и Хорватии. В России большинство жалоб поступили из Москвы.
Согласно информации сайта Downdetector, наибольшее количество пользователей Instagram испытали неудобства при попытке получить доступ к новостной ленте (52%).
Почти треть людей пожаловались на проблемы с авторизацией (32%), 14% – на веб-сайт соцсети.
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