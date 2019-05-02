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Путин подписал закон об ипотечных каникулах

, ИА "Амител"
Документ вступит в силу через три месяца и будет действовать на все ипотечные кредиты
Владимир Путин подписал так называемый закон об ипотечных каникулах / Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин подписал так называемый закон об ипотечных каникулах / Фото: пресс-служба Кремля

1 мая президент России Владимир Путин подписал так называемый закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу через 90 дней.

Закон предусматривает льготный период на срок до полугода для заемщиков по ипотеке, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В это время кредиторы не могут забрать имущество должника, которое находится в залоге.

Во время ипотечных каникул они могут самостоятельно установить себе размер ежемесячного взноса либо не платить его совсем. Банкам дается пять дней на то, чтобы дать ответ желающему получить отсрочку.

Ипотечные каникулы станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.

Примечательно, что закон об ипотечных каникулах будет распространяться в том числе и на договоры об ипотеке, которые заключили до вступления закона в силу.

Действие "каникул" не распространяется на ипотечные кредиты на "роскошное" жилье.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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