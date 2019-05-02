Федеральная антимонопольная служба ведет разработку законопроекта, который будет регламентировать комиссию при денежных переводах, сообщает "Российская газета".
Согласно предложению, планируется уравнять транзакции между регионами и внутри одного субъекта РФ.
Таким образом антимонопольщики хотят избавить клиентов банков от комиссии, с которой они сталкиваются, когда совершают перевод на счет, открытый в другом регионе России.
Инициаторы поправок в законодательство считают, что это будет стимулировать развитие конкуренции в отраслях экономики России.
Если поправки будут согласованы, они вступят в силу в июле 2020 года.
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