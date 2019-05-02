Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании, голкипер "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке, сообщает "Чемпионат".
37-летнего вратаря экстренно госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию. Сейчас его жизнь вне опасности.
Однако из-за того, что ему поставили коронарный стент, он больше никогда не сможет играть в футбол, уверен кардиолог Хуан Корбалан.
"Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне", — цитирует AS слова Корбалана.
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