Дорожники приступили к ремонту проезжей части улицы Антона Петрова в Барнауле сегодня, 2 мая, сообщает мэрия краевой столицы.
В общей сложности будет отремонтировано 22 тысячи квадратных метров дороги. На это в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделено 23 млн рублей.
В настоящее время ведется фрезерование и демонтаж бордюра между пересечениями с улицами Попова и Солнечная Поляна. В связи с этим проезд по участку существенно затруднен.
Водителям рекомендуется заблаговременно выбирать пути объезда участка, на котором ведутся дорожные работы.
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