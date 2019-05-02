Наезд на 10-летнего ребенка случился вечером 1 мая в Ленинском районе Новосибирска, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Около 18:20 мальчик на велосипеде двигался по улице Ударной. Рядом с домом №27/2 его сбил двигавшийся попутно автомобиль "Сузуки Гранд Витара" под управлением 41-летнего местного жителя.
Маленького велосипедиста госпитализировали в городскую больницу. У него диагностирована черепно-мозговая травма.
По факту ДПП сотрудники ГИБДД ведут проверку. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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