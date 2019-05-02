Жители Барнаула, Бийска и Рубцовска смогут принять участие во всероссийской акции к 9 Мая "Диктант Победы". Он пройдет в следующий вторник, 7 мая, во всех регионах России, а также в 20 стран мира.
В Алтайском крае пройти тест можно на пяти площадках. В Барнауле это госуниверситет (пр. Ленина, 61), государственный технический университет (пр. Ленина, 46), педагогический университет (ул. Молодежная, 55). В Бийске диктант пройдет в АГГПУ им. Шукшина (ул. Короленко, 53). В Рубцовске площадкой для проведения выбран филиал алтайского госуниверситета (пр. Ленина, 200Б).
Диктант начнется 7 мая в 17:00. Его будут писать одновременно жители регионов, находящихся в семи часовых поясах. Организаторы в Алтайском крае приглашают всех желающих. Ожидается, что в "Диктанте Победы" примут участие депутаты Госдумы, Алтайского краевого Законодательного собрания, представители местных собраний депутатов, чиновники правительства Алтайского края, известные жители региона.
Региональный оргкомитет в Алтайском крае возглавил спикер АКЗС, глава регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко. Также в него вошли представители исполкома партии, депутаты АКЗС, представители правительства Алтайского края, движения "Волонтеры Победы" и другие.
Подробности о диктанте можно узнать на сайте диктантпобеды.рф.
В числе организаторов "Диктанта Победы" – партия "Единая Россия", Российское военно-историческое общество, фонд "История Отечества", Российское историческое общество, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Россотрудничество и Российский союз ветеранов.
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