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Путин подписал закон о крабовых аукционах

, ИА "Амител"
Половину квот на вылов крабов будут распределять на торгах
Начальная стоимость лотов на крабовых аукционах будет от 300 до 400 тысяч рублей / Фото: pixabay.com

Начальная стоимость лотов на крабовых аукционах будет от 300 до 400 тысяч рублей / Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в правилах предоставления квот на отлов крабов, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно тексту документа, половина 15-летних инвестиционных квот на вылов крабов теперь будут распределяться исключительно на торгах.

Начальная стоимость лотов на крабовых аукционах будет от 300 до 400 тысяч рублей за каждый лот. Общее их количество достигнет 36 штук.

Планируется, что уже в этом году посредством таких торгов казна пополнится на 40,9 млрд рублей, а в 2020 году – на 41 млрд рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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