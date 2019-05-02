Барнаульский планетарий приглашает жителей и гостей краевой столицы посетить новую полнокупольную программу – "Солнце – наша живая звезда".
В ходе программы расскажут, как Солнце влияет на процессы, происходящие на Земле, о силе вспышек на звезде и о том, как их определяют.
Кроме того, если небо не будет затянуто тучами, посетители могут принять участие в наблюдении за светилом через телескоп.
"При условии ясной безоблачной погоды, в будние дни можно увидеть диск Солнца и, если повезет, солнечные пятна", – анонсируют в планетарии.
Попытаться рассмотреть солнечные пятна можно в 12:30 3 мая, а также в 12:00 14, 16, 21, 23, 28 и 30 мая.
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