10-летний ребенок 1 мая неудачно прокатился на велосипеде – его нога оказалась зажатой между рамой и колесом, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.
После тщетных попыток вытащить конечность горожане решили вызвать спасателей.
Прибывшие сотрудники МАСС управились буквально за пару минут. Сначала они открутили звездочку, затем ослабили натяжение цепи и отжали колесо.
После всех этих манипуляций маленький новосибирец был освобожден и передан матери. Его тут же осмотрела прибывшая бригада скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз – перелом стопы.
Комментарии