Праздник "Цветение маральника – 2019" / Фото: Amic.ru / Анна Маковеева

Высокий туристический сезон открыли в Алтайском крае 1 мая на традиционном празднике "Цветение маральника". В 2019 году он прошел уже в седьмой раз, но впервые – под пролетающим снегом. Сразу отметим, что погода не смогла испортить настроения многочисленных туристов, которые отправились в горы, воспользовавшись длинными майскими выходными. О том, как отметили "Цветение маральника", – в материале Amic.ru.

Все – в горы

Площадкой праздника в 2019 году снова стала "Бирюзовая Катунь". Это место устраивает и организаторов, и гостей по многим причинам. Одно из главных преимуществ – это развитая инфраструктура. На оборудованной парковке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа легко разместились 80 автобусов, 111 микроавтобусов и более 1200 легковых автомобилей. Торговые ряды позволили достойно представить разнообразные товары, а огромная благоустроенная территория вместила более 12 тысяч гостей. Многие туристы смогли поселиться в непосредственной близости к праздничной локации – на одной из баз "Бирюзовой Катуни". Другие же, побывав на празднике, отправлялись дальше по Чуйскому тракту. По словам организаторов "Цветения маральника", в близлежащих гостиницах не осталось ни одного свободного места.

Еще одним преимуществом площадки можно считать ее географическое расположение. На праздник можно было съездить одним днем, без ночевки. При этом увидеть горы, бурную реку Катунь и цветущий маральник (он есть недалеко от "Бирюзовой Катуни" – возле памятника Рериху), побывать в Тавдинских пещерах (тоже находятся в шаговой доступности) или съездить на одну из предложенных экскурсий.

Организаторы предупреждали туристов, что 1 мая по пути в Горный Алтай на федеральной трассе могут быть пробки, и советовали выбрать альтернативный маршрут через село Алтайское и живописный Бирюксинский перевал. Движение на трассе, действительно, было очень плотным. От границы Алтайского края и Республики Алтай до села Майма даже образовалась небольшая пробка, поэтому те, кто поехал на праздник по другому берегу Катуни, – не прогадали.

Когда возле придорожных комплексов останавливалось сразу несколько больших туристических автобусов, "пробки" были и возле туалетов, и возле касс кафе. То же самое происходило и на АЗС. Можно сказать, что для владельцев заправок и заведений общепита "Цветение маральника" тоже стал настоящим праздником.

Не зрители, а участники праздника

На "Бирюзовой Катуни" было тоже очень людно. В 2019 году организаторы реализовали несколько иную концепцию праздника. Артисты выступали как на сцене, так и на центральной аллее площадки, их можно было увидеть глаза в глаза. Туристы прогуливались, останавливаясь в тех зонах, которые их заинтересовали. Кто-то принял участие в мастер-классе по рисованию цветущего маральника, кто-то танцевал вместе с зажигательными индейцами в национальных костюмах, кто-то метал веники или играл в одну из предложенных игр. На большом экране транслировали завораживающие пейзажи Алтайского края. Туристы с удовольствием фотографировались с ростовыми куклами, с породистыми собаками и даже с купленными сувенирами. Кстати, у торговцев на ура шли теплые носки из монгольской шерсти и согревающие напитки – все-таки погода дала о себе знать.

На сельском подворье разместились площадки туристических районов края: Алтайского, Смоленского, Романовского, Змеиногорского, Заринского, Завьяловского и Солонешенского. Сельчане рассказывали туристам об интересных районных праздниках, которые пройдут в Алтайском крае предстоящим летом, предлагали им попробовать национальные блюда и напитки и развлекали гостей песнями, плясками и конкурсами.

На "Бирюзовую Катунь" приехал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он побывал на турбазе, которая одной из первых в ОЭЗ была подключена к природному газу, поджег символический факел и обсудил с резидентами особой экономической зоны дальнейшие планы по газификации "Бирюзовой Катуни". После этого губернатор официально открыл праздник "Цветение маральника".

"Особенная идея этого праздника заключается в воспевании красоты и гармонии окружающего нас мира. Нам очень приятно, что проекты в области событийного туризма – "Сибирская Масленица", "АлтайФест", "Алтайская зимовка", "Цветение маральника" – вместе с традиционными фестивалями (Шукшинские дни на Алтае, Литературный фестиваль Роберта Рождественского) и многими другими праздниками и программами привлекают огромный интерес и внимание не только всех жителей Алтайского края, но и большого количества очень добрых и всегда ожидаемых гостей", – сказал Виктор Томенко со сцены.

Аил и кузница

Глава региона прогулялся по праздничной площадке и пообщался с участниками события. Директор Алтайского государственного краеведческого музея Наталья Вакалова рассказала губернатору, что на празднике впервые представили репродукцию картины известного алтайского художника Григория Чорос-Гуркина "Маральник". Этюд хранился в фондах музея и ранее не экспонировался, однако в 2019 году его отреставрировали за счет средств бюджета и представили публике.

"Эта работа тоже очень заинтересовала посетителей. Мы отметили для себя, что в стенах краеведческого музея она воспринимается как нечто само собой разумеющееся, то, что в музее должно быть, что ты увидел и вскоре забыл. Здесь, на открытой площадке, – неожиданный формат демонстрации вызвал и совсем другой интерес. Мы также отметили, что многие испытывали легкое разочарование, когда понимали, что на открытой площадке может быть выставлена только реплика, а не сам этюд Григория Чорос-Гуркина. Хотя очевидно, что для подлинной работы внезапный снег или дождь просто губительны. Надеемся, что увидев сегодня реплику "Маральника" и копии других работ, гости воспользуются нашим приглашением и придут в краеведческий музей, чтобы посмотреть подлинники", – рассказала Наталья Вакалова.

Осмотрев экспозицию краеведческого музея, губернатор направился в традиционный алтайский аил. Республика Алтай впервые приняла участие в туристическом празднике "Цветение маральника", чем вызвала небывалый интерес туристов.

Директор этногалереи "Энчи" Татьяна Бабрашева провела экскурсию для Виктора Томенко и угостила его национальными напитками. Она рассказала, что в традиционном алтайском аиле в центре расположены столбы для поддержки надочажной решетки, на которой сушили национальный кисломолочный продукт. Помещение делится на мужскую и женскую половины. В первой хранятся конское снаряжение, лук со стрелами, национальные музыкальные инструменты, во второй – войлочные панно и коврики. В центре аила установлен стол с традиционными угощениями.

"Алтайцы с древних времен делали блюда из молока и из мяса. Даже хлеб у нас печется на кислом молоке. Мы ведь издревле кочевали, а то, что на кислом молоке готовится – хранится долго. Чегень – это национальное блюдо, которым хозяин первым делом угощает гостя. Это кислое молоко на закваске, рецепт которого передается из поколения в поколение. Это очень полезный продукт, последние исследования показали, что он помогает при сахарном диабете и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта", – рассказала Татьяна Бабрашева Amic.ru.

Недалеко от аила расположились казаки, которые демонстрировали умение владеть шашкой и ковать ножи. "Я казак, приехал сюда, чтобы показать, чем казаки занимались традиционно. Они были кузнецами, плотниками, столярами. Я кую ножи для охоты, а рукоятки делаю из бересты или дерева – яблони, березы, груши. Магазинные ножи делают из листового металла, а мы – из запчастей от двигателя внутреннего сгорания. Вот этот нож из клапана, а этот – из шатуна от КамАЗа. Это высоколегированный хороший металл, но его нужно отковать", – рассказал Amic.ru житель села Целинное Анатолий Казначеев.

Праздник для любого возраста

Охватить все, что происходило на празднике, в одном материале нереально. Ясно одно – занятие по душе здесь могли найти для себя представители разных поколений. Это подтверждают отзывы участников праздника.

Валентина Зуева, член Союза пенсионеров р.п. Тальменка, администратор народного хора Алтайского края "Калина красная":

"Я организовываю поездки на "Цветение маральника" в течение нескольких лет. Это позитивное, отличное мероприятие. Радует, что здесь присутствует губернатор, мне посчастливилось представиться, рассказать ему о заслуженном коллективе – народном хоре Алтайского края "Калина красная". Я представляю Союз пенсионеров Тальменки, мы принимаем участие во всех массовых мероприятиях, которые проходят в крае. Самое главное, что нам здесь нравится – это настроение. Организаторы постарались сделать все, чтобы приезжающие люди здесь чувствовали себя комфортно. Все очень красиво. Сюда приезжают гости не только из Алтайского края, мои знакомые приехали из Кемерова, Томска, впечатления у них очень хорошие. Понравилась концертная программа, торговля, которая здесь организована. Можно купить травы, продукты сувениры. Мы пешком ходили к памятнику Рериху, приняли участие в конкурсе частушек. Конечно, путь долгий – около семи часов, но мы стараемся побыть здесь подольше. Волновались из-за погоды, но мы не расстроились, даже шутили, что в дороге застали все времена года: и снег пролетал, и дождь шел, и солнце светило".

Степан Кузичкин, молодой барнаулец:

"Молодое поколение всегда заинтересовано в каких-то молодежных движениях. Мы видим здесь своих ровесников, которые помогают старикам и малышам. Мне нравится общение, взаимоподдержка, которую я здесь увидел. Достаточно людно, праздник интересный, веселый. Радует, что достаточно часто в Алтайском крае такие мероприятия проходят. Мне понравилось, что ребята-волонтеры устраивают различные конкурсы с призами, это очень интересно для малышей. Отмечу конкурс по метанию веников и другие старославянские традиционные забавы".

Александр Бойков, подросток из Барнаула:

"Мне очень понравился праздник, я уже порекомендовал своим друзьям сюда приехать. Мне понравились конкурсы и самодельные штучки, которые продают в торговых рядах. Мне кажется, что для любого возраста здесь найдется что-то интересное. Я приехал с родителями, и нам всем здесь нравится".

Михаил Диндиенко, барнаулец, отец двух дошкольников:

"Мы не первый год ездим на этот праздник. У нас с друзьями традиция выезжать в Горный Алтай на майские праздники открывать сезон, по пути заезжаем сюда. В этом году отметили, что для детей появилось больше площадок, есть интересные развлечения. Нам понравилось соревнование на трехколесных велосипедах. Жаль, что мы не можем здесь долго находиться с детьми, потому что очень шумно, нет уединенного тихого места, музыка с разных площадок звучит, дети быстро устают, мы здесь максимум можем два часа провести. И еще один минус – нет крытого уединенного кафе, где можно спокойно пообедать. Есть торговые точки, где продают шашлык, пироги, плов, но для детей это не подходит. В любом случае, это большая радость для нас – выехать из города на природу. Здесь свежий воздух, весело".