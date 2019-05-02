Японские ученые из колледжа гуманитарных наук Doshisha (Киото) провели исследование рациона жителей 136 стран и нашли связь между потреблением риса и ожирением, сообщает "Российская газета" со ссылкой на EurekAlert.

Сначала они проанализировали, сколько риса в каждой из стран потребляют в среднем на душу населения.

После этого исследователи изучили информацию о количестве страдающих от ожирения людей в каждом из государств.

В результате они пришли к выводу, что в странах, где потребляют от 150 граммов риса и больше, в 10 раз ниже доля страдающих от избыточного веса людей.

Это соотносится с аргументами диетологов, которые для похудения рекомендуют переходить на пищу с высоким количеством пищевых волокон и цельными зернами, к которой относится в том числе и рис.

Тем не менее ученые подчеркивают, что до проведения дополнительных исследований рано говорить о том, что уровень ожирения в стране зависит от количества потребления в ней риса.