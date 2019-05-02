Пожар в торгово-развлекательном центре Иркутска случился сегодня, в 12:19 по местному времени, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Горела крыша ТРЦ "Сильвер Молл". Незамедлительно была организована эвакуация персонала и посетителей, в ходе которой вывели приблизительно две тысячи человек.
В 12:44 возгорание на площади 20 квадратных метров потушили. К счастью, никто не пострадал.
В ликвидации ЧП были задействованы 52 человека и 17 единиц техники. Огнем повреждена кровля здания. Причина пожара выясняется.
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